Novo ano, novo retrato real: assim é a máxima que há anos acompanha a monarquia britânica e, como tal, a viragem para 2020 tinha de trazer uma nova fotografia oficial — que foi agora divulgada.

Na nova imagem aparece a rainha Isabel II, o príncipe Carlos, o príncipe William e o pequeno príncipe George, de apenas seis anos, reproduzindo assim a linha de sucessão ao trono. Foi o próprio palácio de Buckingham que divulgou o retrato que serve para marcar o início de uma nova década e já percorreu o mundo inteiro. Capturada pelo fotógrafo Ranald Mackechnie, a imagem marca a segunda vez que Isabel II aparece numa fotografia protocolar na companhia das três gerações de príncipes.

O retrato foi tirado na Sala do Trono, no Palácio de Buckingham, no passado dia 18 de dezembro. O primeiro onde apareciam todos os intervenientes que surgem agora de novo foi divulgado em abril de 2016 em jeito de celebração do 90º aniversário da rainha — depois disso acabou por ser transformado em selo e vendido pelo Royal Mail. Numa entrevista concedida nessa altura à CNN, o fotógrafo Mackechnie revelou que fotografar a família real foi mais fácil do que fotografar a sua, isto porque eles são “super descontraídos”.

Já este Natal, as quatro gerações de Windsor estiveram em evidência num evento no palácio, com o pequeno George a por a mão na massa em mais uma foto ternurenta em família.