A história de Soares escreve-se com respeito pelo primeiro capítulo (que se repete)

A história de Tiquinho Soares no FC Porto escreve-se através de um primeiro capítulo quase obrigatório que tem como título o nome de um outro clube: Sporting. Nos primeiros dias de 2017, há quase precisamente três anos, Soares estreava-se com a camisola azul e branca no Dragão, cerca de duas semanas depois de ter trocado o V. Guimarães pelo FC Porto, contra o Sporting de Jorge Jesus. Marcou ainda dentro dos 10 minutos iniciais, voltou a marcar antes do intervalo — e resolveu sozinho um Clássico entre dragões e leões.

Passaram três anos. O FC Porto deixou de ser treinado por Nuno Espírito Santo, que está agora em Inglaterra com o Wolverhampton, e é orientado por Sérgio Conceição, que em 2016/17 estava em França, ao serviço do Nantes. O Sporting, comandado na altura por Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, tem agora Frederico Varandas e Silas (que há três anos ainda jogava, no Cova da Piedade) no leme da equipa. Muito mudou, portanto, mas Soares mantém-se no plantel dos dragões: entre altos e baixos, entre lesões e períodos de menor eficácia, entre jogos como suplentes e outros como titular inequívoco.

⌚️73' SCP 1-2 FCP ????????Soares está com uma média de um golo nas últimas sete partidas. Soma 11 golos em 2019/20, metade da época passada. ⚠️Maiores vítimas do avançado:

9 Chaves

7 SC Braga

6 Sporting pic.twitter.com/TOBMFZWZkw — playmakerstats (@playmaker_PT) January 5, 2020

O início da temporada de Soares foi difícil, principalmente graças ao impacto positivo e imediato que Zé Luís teve na equipa, mas a resposta certa que o brasileiro deu sempre que foi chamado a resolver — a partir do banco, quando as coisas não estavam a correr propriamente bem — acabou por lhe garantir um regresso à titularidade que é agora constante. Este domingo, em Alvalade e novamente contra o Sporting, Soares voltou a ser decisivo e marcou já na segunda parte o golo que acabou por valer os três pontos e a vitória do FC Porto. Depois de um canto batido na direita do ataque, ao saltar sem oposição, o avançado cabeceou para o segundo golo dos dragões e não permitiu que o Benfica fugisse na liderança da Liga, mantendo uma distância de quatro pontos em relação aos encarnados.