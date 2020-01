A revolta dos descamisados acabou com Soares a festejar sem camisola (a crónica do Sporting-FC Porto)

“Os jogos são todos diferentes e têm todos a sua história. E quem escreve essa história somos nós, treinadores e jogadores (…) Cabe-nos a nós, FC Porto, escrever a história deste jogo e não olhar para o passado. Isso não vale nada. Queremos escrever uma nova história neste jogo e nada nos pode condicionar”.

Depois da vitória dos dragões de Jesualdo Ferreira em Alvalade frente ao Sporting de Paulo Bento em 2008, com golos de Lisandro López e Bruno Alves (João Moutinho marcou para os leões), o FC Porto não mais voltou a ganhar o clássico para o Campeonato como visitante. Somou seis empates, nas duas últimas temporadas sem golos, perdeu quatro vezes e marcou apenas três golos, num registo bem distante do que alcançou por exemplo na Luz nessa fase. O que vale a parte histórica nestes encontros? Pouco ou nada. E foi nisso que Sérgio Conceição apostou.

Ao longo desse período, o Sporting teve cinco presidentes, bateu no fundo em termos desportivos com a sua pior classificação da história, ganhou uma nova alma, voltou à Liga dos Campeões, encontrou um fundo que era ainda mais fundo com a invasão à Academia em Alcochete que ainda hoje leva atuais e antigos jogadores a falar enquanto testemunhas por videoconferência para um julgamento, perdeu algumas das principais referências e tenta levantar-se com esse fantasma do maior jejum de sempre de Campeonatos às costas ao mesmo tempo que sobrevive entre guerras internas com frentes distintas que dividem e se vão multiplicando. Por isso, e num dos melhores momentos da época, o clássico era uma questão de afirmação – e que podia marcar o resto da temporada.

Já o FC Porto, que detinha por completo a hegemonia do futebol português, voltou a brilhar na Europa na época de sonho com André Villas-Boas mas foi perdendo o gás que caracterizou a era Pinto da Costa na presidência, estando sujeito a condicionantes económicas que antes não tinha face ao incumprimento do fair-play financeiro, vendo sair jogadores em final de contrato e ganhando apenas um dos últimos seis Campeonatos perante a supremacia atual do Benfica, um conjunto descrito pelos responsáveis azuis e brancos como “um adversário forte em tudo o que envolve o futebol”. Por isso, pelos quatro pontos de atraso que se transformaram em sete com o triunfo dos encarnados na véspera em Guimarães, o clássico era uma questão de afirmação – e que podia marcar o resto da temporada.

E depois de uma primeira parte sem muitas oportunidades mas com eficácia quase plena, o segundo tempo trouxe quase meia hora do melhor Sporting até o FC Porto ficar com a melhor parte. Acuña e Vietto foram os principais protagonistas de uma “revolta dos descamisados” que começou nos argentinos e se alastrou a toda a equipa verde e branca, capaz de somar chances atrás de chances para marcar a Marchesín e mostrar que não há lei de Murphy que consiga superar o brio e profissionalismo de quem anda em busca de sorte sem sucesso há demasiado tempo. No entanto, foi Tiquinho Soares que acabou a fazer a festa sem camisola, marcando o 2-1 final de um clássico jogado em alta rotação e que terminou com o triunfo dos azuis e brancos mais de uma década depois. Como defendia antes Sérgio Conceição, havia uma história nova para ser escrita. Mas foi uma história que não contou o que se passou em campo ao longo de 90 minutos que, apesar da derrota, foram dos melhores dos leões esta época.

As equipas demoraram a ser conhecidas (45 minutos antes do apito inicial ainda andavam os diretos de televisões e rádios a “encher” sem a informação que costuma ser dada com maior antecedência) mas acabaram por não trazer grandes surpresas. Pelo menos, de nomes. Mas enquanto o Sporting foi aquilo que tem sido, o FC Porto preparou posicionamentos distintos em campo que não demoraram a fazer mossa no jogo. Aliás, se os dragões não faziam um golo em Alvalade há 262 minutos (Felipe, numa derrota por 2-1 em 2016/17), este domingo só precisaram de seis minutos para inaugurarem o marcador e colocaram-se numa posição de maior conforto em campo.

Hipóteses possíveis, olhando para o que Sérgio Conceição utilizou nos últimos jogos? 1) Manter Otávio no meio ao lado de Uribe no apoio a Danilo e abrir Nakajima numa das alas a par de Marega; 2) Colocar Otávio mais perto de Soares em trocas com Nakajima da esquerda para o centro; 3) Abrir Marega na frente ao lado de Soares com Otávio e Nakajima nas alas mas explorando o jogo interior. E procurando bem ainda se poderiam encontrar mais algumas conjugações antes de chegar à que começou o encontro em Alvalade, com Marega aberto na esquerda, Otávio mais a direita mas a jogar muito por dentro para dar o corredor às subidas de Corona e Nakajima solto a jogar entre linhas no apoio a Soares. Primeiro lance de perigo, primeiro golo: passe longo do mexicano de pé esquerdo e golo do maliano que apanhou Luís Maximiano em contra pé quando tentava dominar a bola (6′).

