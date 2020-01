Numa declaração, Boris Johnson disse: ” O general Qassem Soleimani representava uma ameaça para os nossos interesses e foi responsável por um padrão de comportamento disruptivo e desestabilizador na região.” Segundo a notícia avançada pela Sky News, Boris afirmou ainda: “Dado o papel de organizador que teve em várias ações que custaram a vida a centenas de inocentes e cidadãos ocidentais, não vamos lamentar a sua morte.”

No mesmo comunicado, o líder do Reino Unido avisou ainda que qualquer quer incentivo a retaliações só trará “mais violência para a região”, acrescentando ainda, depois disso, que responsáveis britânicos estão em “contacto próximo” com todos os envolvidos para “encorajar” a calma.

Johnson acabou por confirmar também que apesar do RU pretender assumir uma posição mais apaziguadora já foram tomadas várias medidas para garantir a segurança tanto dos interesses como dos cidadãos britânicos presentes nesta zona do Médio Oriente.

Em atualização…