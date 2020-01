Seis pessoas morreram e pelo menos onze ficaram feridas, algumas com gravidade, depois de um condutor embriagado atropelar um grupo de turistas alemães às primeiras horas da manhã em Tirol do Sul, Itália.

Segundo notícia da Reuters, o condutor do carro, de 27 anos, foi submetido a um teste de álcool e comprovou-se o estado de embriaguez. Foi detido pelas autoridades, que acreditam que não terá havido intencionalidade, ao mesmo tempo que as equipas de emergência prestavam cuidados aos feridos e se fazia o balanço dos mortos.

Todas as vítimas mortais eram jovens e estavam em grupo, perto de um autocarro parado à beira da estrada em Lutago, uma zona próxima da fronteira com a Áustria que é muito conhecida pelo ski e por outros desportos de inverno. Foi, também, em Tirol do Sul, que morreram três alemães numa avalancha.

Cerca de 160 pessoas participaram no socorro.