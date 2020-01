Cinco horas antes do início do clássico, já a “Memearia do Bairro” tinha aberto portas. O Insónias em Carvão, uma página humorística no Instagram, dedicou-se às montagens e fez do proprietário, o benfiquista Luís Rodrigues, um adepto ferrenho do Sporting Clube de Portugal. É assim desde pequenino, garantem os memes: em dia de Sporting-Porto, por vias da dúvidas, Luís Rodrigues é verde e branco.

Reparou nos croquetes em cima da mesa no meme do Insónias em Carvão aqui em cima? É uma piada interna dos sportinguistas que vem de um trocadilho com o nome de um antigo presidente do Sporting, José Roquette. A palavra tem sido usada noutros memes do Sporting-Porto, como mostra este aqui em baixo.

O meu tio croquete acabou de dizer: "o Sporting precisava de um maluco a presidente, para mandar muita merda embora lá de dentro" And I was like pic.twitter.com/eFnP2LBcFL — Duarte (@DuSCP29) January 4, 2020

Na verdade, os memes desta noite não estão a dar descanso aos leões. No Sporting Comédia de Portugal, no Facebook, diz-se que já se descobriu a troca de palavras que enfureceu o Papa Francisco e o levou a afastar-se de uma mulher. Segundo esta página de memes do futebol, o Papa Francisco achou absurdo o pedido que ela fez.

Francisco Não Papa Sporting Lisbon Deixem o Papa em paz, lagartos! #NãoPapaSporting #VermelhoPorMostrar #RouboDeIgreja #VARticano Posted by Sporting Comédia de Portugal on Friday, January 3, 2020

Em dia de clássico na capital portuguesa, a Câmara Municipal de Lisboa publicou inadvertidamente a semente para um meme que o Twitter não tardou a plantar. Por volta do meio-dia, a autarquia publicou a imagem de dois contentores — um com simbolismo sportinguista e outro portista — dentro de um estádio. A mensagem devia servir para incentivar à reciclagem. Mas houve quem fizesse outra leitura.

Boa forma de dizer que Sporting e Porto são lixo. #Benfiquistão https://t.co/qjXfQJYPiJ — GonzaaL (@GonzaaaaaaL) January 5, 2020

Falando sobre ironias, outras mensagens espalhadas pelo Twitter dizem que, lá no fundo, o Sporting-Porto não é bem uma batalha em campo. Referindo-se a uma suposta amizade entre os dois clubes fora das quatro linhas, as piadas não tardaram a chegar. E houve quem não se esquecesse de colocar Bruno de Carvalho ao barulho.

Se o Sporting perder o Benfica não aumenta a vantagem pontual para o FC Porto… Sportinguistas: pic.twitter.com/ZDIEOGPtS2 — Rui Dores (@odedonafrida) January 4, 2020

Este fim de semana há Sporting CP – FC Porto! pic.twitter.com/bcxMNK62OB — MasterPT (@MasteringPT) January 3, 2020

Janeiro domingo 5 1 2020

DERBY

Sporting x f c porto

. pic.twitter.com/sQDAPpd31O — luis filipe domingos (@luisfilipedomin) January 5, 2020

Outra ironia: o golo de Moussa Marega. É que, nas bancadas sportinguistas, os adeptos tinham pendurado uma faixa com a mensagens: “Mete o Marega”. O atacante portista entrou no 11 inicial e não tardou a estrear o marcador com um golo aos 24 minutos. O momento não passou despercebido a outra página de piadas internáutcas, o Memes da Bola.

O momento do golo do Sporting também tem inspirado piadas na internet por causa de um lapso dos comentadores da SportTV, que confundiram o nome dos clubes aquando do golo de Acuña. A oportunidade foi aproveitada mais uma vez para brincar com a suposta proximidade entre Sporting e Porto.