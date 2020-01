Silas começou a antevisão à receção ao FC Porto com uma aposta acertada. “O Danilo vai jogar, caso contrário não seria convocado”, disse o treinador do Sporting. E Danilo jogou. Continuou a antevisão com a garantia de que não estava acrescidamente nervoso por ir jogar o primeiro Clássico desde que está em Alvalade. “Pessoalmente, as sensações são similares às dos outros jogos. Senti que todos os jogos são muito importantes. Não estou nem mais nem menos nervoso”, explicou. E o Sporting cumpriu uma das melhores exibições da temporada. E terminou a antevisão com a ideia de que o jogo podia cair para qualquer um dos lados. “Aqui é 50-50. Qualquer equipa pode ganhar”. E ganhou o FC Porto.

Silas acertou em quase tudo na antevisão do jogo com o FC Porto: Danilo jogou, o Sporting não se mostrou nervoso por estar a disputar um Clássico e os dragões ganharam apesar de os leões terem tido as melhores oportunidades. Com a derrota em Alvalade, o Sporting ficou a 16 pontos da liderança do Benfica, a 12 do segundo lugar do FC Porto e pode mesmo ser ultrapassado pelo Famalicão no terceiro lugar se a equipa de João Pedro Sousa ganhar ao V. Setúbal. Para lá disso, os leões já perderam um terço dos jogos da Liga esta temporada, igualando o registo de 2012/13 — o ano em que terminaram na sétima posição –, e levam a pior defesa desde 2004/05, com 17 golos sofridos.

Com a derrota imposta pelo FC Porto e pelos golos de Marega e Soares, o Sporting registou pela primeira vez na história o dado negativo de não ter vencido nenhum dos últimos seis Clássicos em Alvalade (quatro empates e duas derrotas). E na conferência de imprensa, mais de uma hora após o final do jogo, Silas não teve receio em recordar à equipa que os leões “não podem” sofrer um golo como o de Marega, o primeiro, em que o avançado apareceu totalmente solto entre o lateral e o central para ficar isolado na cara de Max.

⌚️Apito final: SCP 1-2 FCP ⚠️HISTÓRICO!!! Nunca o ????Sporting esteve 6 clássicos consecutivos sem vencer em Alvalade para a ????????Liga Portuguesa! (4E, 2D) pic.twitter.com/yXgGoxdcgZ — playmakerstats (@playmaker_PT) January 5, 2020

“Os meus jogadores sabem aquilo que vou dizer. Não podemos sofrer aquele primeiro golo. Trabalhámos aquilo, sabíamos que ia acontecer. Até ao segundo golo do FC Porto fomos a melhor equipa em campo. Perdemos, mas fomos a melhor equipa em campo. Se for para perder que seja assim. A pressionar na frente, a criar ocasiões e a jogar para ganhar. É assim que gosto de ver as minhas equipas. O FC Porto marcou e nós não marcámos. É essa a leitura que eu faço do jogo”, explicou o treinador leonino, que não se mostrou preocupado com o facto de o Famalicão poder ainda este domingo chegar ao terceiro lugar da classificação.

“Nós a jogar assim passamos o Famalicão. Mas o FC Porto ficou a 12 e é diferente de ficar a seis. A equipa está a crescer muito e a jogar assim vai ser difícil de nós perdermos. Não dou como perdido o segundo lugar. Nem pensar nisso”, acrescentou Silas, que assumiu ainda a possibilidade de chegarem reforços a Alvalade durante o mercado de inverno. “Nós precisamos de gente para ajudar e para aumentar a competitividade interna. Quantos mais para ajudar melhor. Mais competitivos a nível interno e teremos um Sporting similar ao que tivemos aqui hoje [domingo]. Ainda não falámos muito sobre isso porque também não temos muito que trazer. É um ou outro e não uma revolução”, concluiu o técnico dos leões.