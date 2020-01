Marega, o primeiro avançado desde Falcao a marcar pelo FC Porto em Alvalade, e uma história longa com o Sporting

Depois de um passe longo de Corona, o avançado maliano aproveitou a saída de Luís Maximiano para receber com um toque e só precisar desse movimento para abrir o marcador em Alvalade. Com este golo, Marega já marcou quatro vezes ao Sporting: três ao serviço do V. Guimarães, sendo que uma já tinha sido no estádio dos leões, e agora esta a representar o FC Porto. O avançado não marcava para a Primeira Liga desde setembro e não marcava em jogos consecutivos precisamente desde esse mês, quando marcou ao Benfica e ao V. Guimarães (desta vez, já havia marcado no último jogo de 2019, contra o Desp. Chaves para a Taça da Liga).

O golo de Marega foi o mais rápido que o FC Porto já marcou no novo Estádio José Alvalade e foi também o primeiro de um avançado dos dragões desde novembro de 2010, altura em que Falcao fez agitar as redes do estádio leonino.