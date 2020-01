Os casos do clássico, entre a queda de Bolasie na área, Mbemba a validar golo do Sporting e uma cimeira sul-americana

Um minuto, mais uns segundos, primeiro lance com ânimos mais quentes em Alvalade: num lance de lançamento lateral, Matheus Uribe aproveitou para agarrar Marcos Acuña e dar um toque do feitio explosivo do argentino como se o colombiano trouxesse a lição estudada para colocar o esquerdino a ferver logo a abrir. Jorge Sousa, de forma salomónica, avisou os jogadores e mandou jogar. Essa não seria a primeira sul-americana no clássico, até entre os dois primeiros elementos a verem o cartão amarelo. Mas o Sporting-FC Porto teria mais alguns casos.