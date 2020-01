Marega estreou o marcador poucos minutos depois do apito inicial, Acuña equilibrou-o mesmo na fronteira do intervalo. Os 45 minutos iniciais do clássico entre a equipa de Alvalade e o Futebol Clube do Porto já se cumpriu Pelo meio, Pepe saiu por causa de problemas musculares e as faixas no lado leonino das bancadas chamou a atenção das câmaras.

Já na segunda parte, ficam para o álbum de fotografias uma fogueira ateada no meio da bancada do Sporting e um quase-golo de Vietto, que levou a bola para cima da baliza portista.