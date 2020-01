Potes de fumo, tochas, muitas mensagens: o silêncio ensurdecedor num ambiente em chamas de Alvalade

“Hoje, durante 45 minutos, estivemos como 80% do Estádio José Alvalade costuma estar: em silêncio. Estes 45 minutos foram uma pequena amostra da falta de ambiente festivo e de apoio que existiria se não existíssemos (…) Não o fazemos porque somos pagos para isso, nunca o fizemos em troca de benefícios ou apoios, não o faremos porque nos mandam ou obrigam, fazemo-lo porque amamos incondicionalmente o nosso clube (…) Gostem ou não dos cânticos, dos tambores, das faixas ou das bandeiras, respeitem estes milhares de associados do Sporting que vão a todo o lado, faça chuva ou faça sol, seguindo um amor que nos une a todos (…)”.

No intervalo do encontro entre Sporting e FC Porto, a claque Directivo Ultras XXI, um dos Grupos Organizados de Adeptos que viu ser retirado o protocolo com o clube, deixava através das redes sociais um comunicado em que explicava o porquê do silêncio durante a primeira parte do clássico. Mas esse foi apenas mais um episódio entre a guerra interna que se vive em Alvalade, entre alguma pirotecnia e muitas mensagens à mistura.

Na Juventude Leonina, depois de uma homenagem a um associado da claque que faleceu recentemente, houve uma mensagem forte que ficou numa tarja: “É isto que querem?”. Antes, daquele setor onde se concentram os grupos organizados de adeptos, já tinham sido lançados para o relvado potes de fumo e tinham rebentado petardos, o que motivou assobios por parte do resto dos adeptos que estavam espalhados pelo estádio.

Do lado da Torcida Verde chegaram também mensagens fortes, uma delas com numa tarja gigante. “Aprende a amar o clube que tens agora antes que o tempo te ensine a amar o clube que perdeste. A história nos julgará”, dizia. “Ninguém é obrigado a gostar de ninguém mas existe uma coisa que se chama respeito”, defendia outra.