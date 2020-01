A Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), televisão estatal iraniana, acaba de anunciar que o Irão vai deixar de cumprir o o acordo nuclear assinado em 2015 com os EUA.

A Associated Press conta que a novidade surgiu este domingo à noite (hora local do Irão) depois de vários oficiais iranianos já terem admitido que iam tomar medidas ainda mais duras contra os EUA, no seguimento do ataque que matou o general Qassem Soleimani na passada sexta-feira.

Ainda não é claro, porém, qual será o impacto prático desta decisão.

Entretanto a Time esclareceu que a tomada de posição surgiu através de uma declaração vinda da equipa do presidente Hassan Rouhani onde se diz também que o país deixará de controlar os limites à quantidade de urânio que é enriquecido, a quantidade do mesmo que têm em armazenamento e a investigação e desenvolvimento de atividades nucleares.

Em atualização…