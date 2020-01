Quem olhou com atenção para as redes sociais do Sporting ao longo do dia deste domingo — seja por trabalho, porque é adepto dos leões ou simplesmente por curiosidade por se tratar de tarde de jogo “grande” –, percebeu que o dia 5 de janeiro era especial para Luís Maximiano. Não só porque ia disputar o primeiro Clássico da carreira, não só porque ia ser titular nesse primeiro Clássico da carreira, mas também porque fazia anos. Este domingo, o guarda-redes do Sporting completou 21 anos: mas não conseguiu aliar os festejos do aniversário aos festejos da vitória.

Numa altura da temporada em que parece ter conquistado em definitivo a titularidade a Renan Ribeiro — o brasileiro começou por estar lesionado mas já esteve apto e Silas continuou a manter a aposta no jovem guarda-redes –, Max, como é tratado pelos colegas, está em constante curva ascendente de forma e já obriga os mais saudosos a recordar Rui Patrício, o último guarda-redes da formação leonina que chegou à equipa principal. Este domingo, em Alvalade e perante o FC Porto, Luís Maximiano sofreu dois golos mas manteve o semblante sério e concentrado que já se torna habitual: e que é cada vez mais uma injeção de confiança para a restante equipa.

Além das defesas importantes que fez ao longo do jogo, o guarda-redes ainda evitou duas vezes o terceiro do FC Porto — sempre com Luis Díaz, já depois do golo de Soares — e manteve acesa a esperança do Sporting de ainda chegar ao empate. A equipa de Silas acabou mesmo por perder e não conseguiu resgatar qualquer ponto da receção aos dragões mas Max, novamente e como tem vindo a demonstrar no último mês, mostrou-se seguro e pronto para um desafio do calibre do deste domingo.

Na flash interview, ainda no relvado de Alvalade, o jovem guarda-redes defendeu que o Sporting teve “falta de sorte”. “Foi equilibrado. Não fomos inferiores ao FC Porto, mas o jogo caiu para o lado deles. Temos de continuar a trabalhar e mostrar que somos fortes já no próximo jogo. Sinto-me triste pela derrota. Achei que podia ter feito coisas melhores, mas a vida é mesmo assim. É continuar a trabalhar para melhorar jogo após jogo”, atirou Maximiano. “Nós lutamos jogo a jogo para ganhar. Pensamos no próximo jogo. A classificação vê-se no fim. Quem joga no Sporting luta por todos os objetivos. Queremos ganhar todos os jogos, alguns não conseguimos mas lutamos sempre para ganhar”, concluiu o jogador.

⌚️Apito final: SCP 1-2 FCP ⏪Onze anos depois o ????FC Porto volta a vencer em Alvalade; foram 15 jogos (6V, 8E) com os leões invictos em casa frente aos dragões. pic.twitter.com/vLpxoAeLlA — playmakerstats (@playmaker_PT) January 5, 2020

Luís Maximiano mantém-se a um nível que não permite aos adeptos leoninos ter saudades de Renan Ribeiro e parece mostrar a cada jogo que está a realizar o sonho de ser titular na equipa principal do clube onde realizou toda a formação. No dia em que completou 21 anos, não conseguiu manter a baliza do Sporting incólume e saiu de Alvalade de cabeça baixa: mas o futuro adivinha-se ser de cabeça erguida para um Max que é cada vez mais Super.