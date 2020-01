O cônsul-geral de Portugal em Paris, António Albuquerque Moniz, foi nomeado como novo embaixador de Portugal em Cabo Verde, substituindo Helena Paiva, que vai liderar a embaixada portuguesa na Grécia, segundo o decreto oficial esta segunda-feira publicado.

De acordo com o decreto presidencial, datado de 18 de dezembro e agora publicado em Diário da República, “é nomeado o ministro plenipotenciário de 1.ª classe António Manuel Albuquerque de Vilhena Moniz para o cargo de embaixador de Portugal na cidade da Praia”.

Com a entrada de António Albuquerque Moniz, a embaixadora Helena Paiva, que liderava a missão diplomática portuguesa em Cabo Verde desde 2016, foi nomeada para chefiar a embaixada de Portugal em Atenas, Grécia. De Atenas, sai o embaixador Rui Alberto Manuppella Tereno, que irá assumir a embaixada de Portugal em Bruxelas, Bélgica, substituindo António Vasco da Cunha Lorena Alves Machado, que transita para Kiev, Ucrânia.

O novo embaixador de Portugal na Ucrânia substitui no cargo Maria Cristina Serpa de Almeida, que passou à disponibilidade desde 28 de novembro. No âmbito do movimento diplomático esta segunda-feira publicado em Diário da República foi ainda nomeado para o cargo de embaixador de Portugal em Argel, Argélia, Luís de Albuquerque Veloso, que substitui Carlos Folhadela Macedo de Oliveira.

O novo embaixador em Rabat, Marrocos, será Bernardo Luís de Carvalho Futcher Pereira, por passagem à disponibilidade da atual embaixadora Maria Rita Levy Gomes, em 4 de janeiro. Foi ainda nomeado para chefiar a missão diplomática portuguesa no Panamá Nuno Gamito Beija Teles Gomes.

A nomeação dos embaixadores é uma competência do Presidente da República mediante proposta do Governo.