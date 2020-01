“O país não se pode cansar de cumprir”, defendeu o ministro das Finanças durante o arranque da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2020. Mário Centeno, que está a apresentar as propostas no Parlamento, começou por responder aos ataques e críticos que pedem mais despesa e menos excedente.

Há quem queira por em causa os avanços conseguidos nos últimos anos, nos salários, no emprego, na redução de impostos e no investimento nos serviços públicos. Uns em nome de um liberalismo mirítico e indefinido, outros em nome de uma doutrina orçamental que nunca permitiu cumprir os objetivos a que se propôs. Portugal tem o dever de manter a credibilidade que conquistou”.

E deixou recados para aqueles que querem desafiar o caminho da responsabilidade.

Têm de dizer apenas quais as despesas que querem cortar e os impostos que querem subir, ou ambos. A estabilidade e confiança dos portugueses não pode ser sacrificada pelo ganho político imediato com propostas sustentadas em cheques sem cobertura”.

E é precisamente o tema da carga fiscal que lança as perguntas do PSD, com o deputado Afonso Oliveira a questionar os números de “ficção” apresentados por Centeno, lembrando ainda os alertas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental sobre informação insuficiente quanto aos valores que vão ser cativados e uma suposta folga que não aparece no cálculo final do excedente de 0,2% do PIB.

O ministro das Finanças começa por desafiar: Quais são os impostos que vão subir em 2020? Mário Centeno detalha novamente os dados que apresentou sobre o tema da carga fiscal, explicitando que está a falar da “carga fiscal direta” e não receita de impostos mais contribuições para a Segurança Social. Os impostos sobre os trabalhadores e empresas caíram 0,8 pontos percentuais, menos dois mil milhões de euros. E vão voltar a cair, garantiu.

Centeno lançou ainda uma farpa a Rui Rio, recordando os tempos do atual presidente do PSD quando era presidente da Câmara do Porto. Centeno disse que o Orçamento da Câmara do Porto para 2012 ficou muito abaixo do orçamentado, isto numa tentativa de salientar que nem sempre as estimativas batem certo.

E recordou que os governos PS não querem, sobretudo, repetir a experiência do último governo PSD/CDS-PP, quando “foram apresentados oito orçamentos retificativos”, disse Centeno, motivando alguns aplausos na bancada socialista.

Depois de sublinhar que Portugal se afastou dos países com a maior dívida pública mundial, Centeno avisou que investir exige tempo, estabilidade e preparação.

Segundo o ministro das Finanças, “não subimos impostos, enquanto que no resto da área do euro a receita fiscal em percentagem do PIB subiu 0,5% , em Portugal caiu o,2 pontos percentuais”. É mais um fator de competitividade da economia portuguesa que se repete em 2020. Centeno apresenta também números para contrariar a tese do “deserto de investimento”.

“Desde 2015, o investimento cresceu 28% em termos reais, mas do dobro da área média do euro e o valor mais elevado dentro de outros estados da UE. Só não vêm quem não quer. O investimento público financiado por impostos cresceu 23% na anterior legislatura. Quem ainda não tinha dado por isso, fica a demonstração”.

Ainda uma palavra ainda para a prioridade dada ao Serviço Nacional de Saúde. O SNS nunca teve tantos recursos, assinalando o maior reforço da dotação orçamental inicial, mais 491 milhões de euros. O financiamento do funcionamento fica totalmente assegurado, mas será reforçada a autonomia dos hospitais empresas, cujas administrações passam a ser responsabilidades pelo aumento dos pagamentos em atraso.

“Excendente é um rolo compressor que esmaga os outros ministros”, diz Bloco

Na sua intervenção, a deputada do Bloco de Esqurda Mariana Mortágua disse que o documento do Orçamento do Estado para 2020 não contém quaisquer medidas que não as aprovadas e negociadas na anterior legislatura.

“Há formulações na lei que são processos de intenções, há intenções no relatório que não têm tradução na lei” e dá o exemplo da eventual descida do IVA na eletricidade, que depende de uma resposta da Comissão Europeia que não é certa e de um modelo que ninguém conhece.

“O senhor ministro deixou bem claro que a preocupação é o excedente orçamental. (…) E até achará que isso é uma prova do seu sucesso”, disse Mariana Mortágua, antes de deixar a sua frase mais forte contra Mário Centeno.

“O excedente é um rolo compressor que passa a ferro os restantes ministros deste governo”, já que os coloca na situação de terem de gerir as despesas dos seus ministérios com muito menos verba do que aquilo que precisam, disse a deputada.

Mariana Mortágua disse que o Governo executou menos 2,887 mil milhões de euros em despesa em contabilidade pública. “E isso tem um nome: é má gestão. Nem o Governo nem o Ministério das Finanças cumprem aquilo que vieram aqui pedir em autorizações de despesa à AR. Não cumprem a despesa que vem nos mapas”, afirmou.

O ministro Mário Centeno, disse Mariana Mortágua, veio ao parlamento exigir responsabilidade e respeito pelas “contas certas”, dizendo que o país “não se pode cansar de cumprir” e desafiando os outros partidos a dizerem em que rubricas pretendem cortar. “Mas era bom que assumisse a sua responsabilidade pela péssima execução da despesa pública”, atacou.