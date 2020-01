A CUF de Almada informou esta segunda-feira que está a aguardar os resultados do inquérito interno sobre a morte de uma menina de 12 anos, que ocorreu depois de ter alta nas urgências daquela clínica privada, no distrito de Setúbal.

“Neste momento o inquérito ainda está a decorrer”, disse à Lusa fonte da comunicação do grupo José de Mello Saúde, adiantando que não há “nenhuma novidade” sobre o caso que ocorreu em dezembro.

Segundo relatou a mãe da criança na rede social Facebook, a menina de 12 anos queixava-se de dores nas costas, tendo recorrido por duas vezes às urgências da CUF de Almada, que acabou por lhe dar alta sem a realização de qualquer exame. Já em 22 de dezembro, foi necessário chamar o INEM porque a criança “não parava com dores”, tinha manchas roxas no corpo e estava a entrar em hipotermia, sendo levada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde entrou em paragem cardíaca e morreu.

Muita gente me tem perguntado a causa do falecimento da minha menina. Para mim é difícil estar sempre a repetir a mesma… Posted by Xana Martinho on Monday, December 30, 2019

A CUF de Almada lamentou, em declarações ao Público, o falecimento da menina e decidiu “não incluir, temporariamente, a médica em questão na escala de serviços clínicos”, apesar de salvaguardar “a competência e a experiência de mais de 27 anos que lhe é reconhecida”.

Em declarações à Lusa, fonte do grupo José de Mello Saúde indicou que ainda não há previsão sobre a data de conclusão do inquérito interno. De acordo com o jornal Público, o Ministério Público também já instaurou um inquérito-crime às circunstâncias da morte da criança.