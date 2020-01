Artigo em atualização

Depois de uma pausa de duas semanas devido às férias judiciais, o Tribunal de Monsanto volta a receber esta segunda-feira o julgamento do caso de Alcochete. Nesta 16.ª sessão, serão ouvidos como testemunhas do Ministério Público Márcio Sampaio, na altura recuperador físico dos leões que acompanhou de seguida Jorge Jesus para o Al-Hilal e para o Flamengo, e Rui Patrício, guarda-redes internacional do Wolverhampton que foi um dos agredidos na invasão à Academia. André Pinto, central que joga atualmente no Al Fateh da Arábia Saudita e que deveria também falar hoje, adiou o depoimento para a manhã de quarta-feira por se encontrar em viagem.

“Ouvi ‘Vamos embora, temos que ir que isto correu mal'”, recorda Márcio Sampaio

Márcio Sampaio foi a primeira testemunha ouvida esta segunda-feira. O antigo recuperador físico dos leões de 40 anos, que já antes da chegada de Jorge Jesus ao Sporting tinha trabalhado na Academia como no corpo técnico da equipa B, começou por recordar o momento da chegada dos invasores às imediações do balneário e recordou, à semelhança de outros jogadores já ouvidos, a frase de “debandada” dos elementos.

“Estava no ginásio com o André Pinto quando começo a ver pelo vidro elementos de cara tapada a chegar. Foram chegando mas não em grupo grande. A primeira reação foi de estupefação. Dirigi-me depois para o corredor. O receio era que entrassem por aquele lado da formação e mandei fechar as portas. Quando cheguei ao balneário já lá estavam alguns de cara tapada. Entraram pela porta principal”, referiu. “Ouvi dos encapuzados que entraram ‘Vamos embora, temos que ir embora que isto correu mal’ ou algo assim. Não consigo quantificar quantos estavam no balneário. Havia fumo, eram muitos. Alguém referiu ‘Não ganhem domingo e vão ver’. Era o jogo da Taça. Fiquei no corredor, com tanta gente nem consegui entrar no balneário”, acrescentou, citado pelo jornal O Jogo.

“Feridos? “Vi o Bas Dost, vi o Raul José, que tinha levado com um cinto, e o Mário Monteiro, que tinha sido atingido com uma tocha. O Raul José tinha uma marca na zona do ombro”, continuou Márcio Sampaio, que não esteve no jogo do Sporting frente ao Marítimo na Madeira por se encontrar em Alcochete a trabalhar com os atletas não convocados. “Senti um pouco de receio depois porque perdemos a final da Taça de Portugal. Tinha um receio generalizado porque não os identificava e eles sabiam quem éramos. Se vi no dia da invasão Bruno de Carvalho na Academia? Passado algum tempo vi, com André Geraldes. Perguntou-me o que aconteceu e respondi ‘Isto que está a ver’ e saí'”, comentou, antes de abordar a reunião que houve na véspera em Alvalade.

“Estive na reunião com a administração da SAD em que Bruno de Carvalho disse que não havia condições para continuar. Entendemos que estávamos despedidos. Bruno de Carvalho disse que ainda não tinha falado com o departamento jurídico e para marcar treino para a tarde. ‘Estou a ser vosso amigo. Se de manhã não vos entregarem nada, apareçam à tarde’. Da equipa técnica, como eu morava no Montijo, combinámos que seria o primeiro a ir à Academia para ver se nos deixavam entrar, para evitar alguma vergonha. Bruno disse que tinha passado a noite a acalmar as claques ao telefone, com a mulher e a filha a mandarem-no calar”, salientou.

“Disse-nos ‘Vocês nem sabem o que é que estava a ser preparado’ e que o Acuña não devia ter confrontado o líder da claque, que isso não se viu em lado nenhum. Que teve depois de acalmar o Fernando Mendes. A reunião foi para falar do fim da linha e para esclarecer o que tinha acontecido com jogadores e adeptos no estádio e no aeroporto”, prosseguiu o antigo recuperador físico verde e branco.