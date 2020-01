(Artigo em atualização)

A cerimónia de abertura do ano judicial, que este ano decorre no Palácio da Ajuda por causa das obras no Supremo Tribunal da Justiça, arrancou esta segunda-feira com o discurso do novo bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, dias antes de tomar posse no cargo.

Os convidados para a cerimónia foram transportados em autocarros ecológicos da Praça do Comércio, onde fica localizado o Supremo, até ao Palácio Nacional da Ajuda. O primeiro discurso do dia foi também o primeiro discurso de Menezes Leitão enquanto representante da Ordem dos Advogados.

O recém eleito bastonário começou por falar em “nuvens negras” neste arranque do ano de 2020, lembrando as alterações ao processo penal anunciadas pelo Governo, que passam pela criação da delação premiada e de tribunais especiais. “Mais uma vez se confirma que as alterações à legislação processual penal em Portugal são feitas à boleia dos casos mediáticos”, criticou, considerando “incompreensível” a criação de um grupo de trabalho destinado a estabelecer medidas “que representam uma alteração radical do paradigma existente no nosso processo penal”, medidas que não constam “sequer do programa do Governo discutido no parlamento”.

Menezes Leitão lembrou as palavras do primeiro-ministro, António Costa, ao questionar porque é que o caso BES ainda não tinha acusações, quando o caso Madoff tinha sido resolvido em tão pouco tempo. “Mais uma vez se confirma que as alterações à legislação processual penal em Portugal são feitas à boleia dos casos mediáticos. Tivemos uma reforma do processo penal resultante do processo Casa Pia e agora pelos vistos vamos ter uma reforma do processo penal resultante do caso BES”, disse, lembrando que a tradição penal portuguesa é bem diferente da norte-americana onde nalguns estados ainda se aplica a pena de morte. “Importar do sistema americano a delação premiada representaria um grande retrocesso no nosso sistema penal português, constituindo um enorme atentado aos direitos de defesa, levando a que a investigação criminal seja substituída por uma mera recolha de confissões de arrependidos”, disse. Confissões essas que, reforça, “são obtidas a troco de uma

negociação em que o prémio é atribuído àquele que primeiro denuncia os restantes”, o que atenta contra o princípio da presunção da inocência consagrado na Constituição.

Procuradora-Geral da República lembra falta de recursos humanos

Sem ser tão concreta como o bastonário, também a Procuradora-Geral da República tocou nas medidas anunciadas pela tutela e na criação do grupo de trabalho. Lucília Gago diz que irá pronuncia-se sobre as medidas, assim que for chamada, mas irá também reforçar que “qualquer planificação e execução de uma estratégia nacional de combate à corrupção pressupõe, antes de mais, a afetação de meios humanos e materiais que àquela possam dar corpo”.

A falta de meios humanos foi, aliás, um dos temas que tocou logo no início do seu discurso nesta cerimónia de abertura do ano judicial de 2020. A magistrada lembrou que apesar de no último ano ter sido aprovado um novo estatuto do Ministério Público, este obriga a “múltiplos ajustamentos”, ainda mais quando “os meios humanos não se mostram cabalmente providos”.