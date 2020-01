Estas linhas mexem-se ou não? A nova ilusão de ótica que mobiliza as redes sociais

O que se passa é muito simples. As linhas, completamente estáticas, parecem aumentar e diminuir em tamanho quando o que realmente se altera são as setas. Elas são compostas por dois segmentos de reta que oscilam em torno do vértice invertendo o sentido em que apontam. Pelo meio, o ângulo vai abrindo passando pelos 180 graus (em que estão as duas arestas da seta perfeitamente alinhadas), continuando até que vejamos uma seta apontada na direção contrária.

A ilusão tem sido muito partilhada nas redes sociais, sobretudo no Twitter. Ao El País, o psicólogo Chris Said explica que nesta versão mais partilhada da ilusão foram acrescentadas mais linhas e ângulos mais agudos para acrescentar fluidez à imagem.

This is a variant of Gianni Sarcone's (@gsarcone) illusion, which is itself a variant of the original Müller-Lyer illusion. https://t.co/Dc04Pl1L1L — Chris Said (@Chris_Said) January 3, 2020

Mas há muitas outras formas de realizar ilusões de ótica semelhantes com base nos mesmos princípios. No seu site pessoal, Gianni A. Sarcone (que se especializa em ilusões de ótica) tem mais trabalhos dedicados ao princípio de Müller-Lyer, como um “caleidoscópio”, uma “estrela pulsante” ou uma simples curva.

Sarconi é um artista e ilusionista italiano que se dedica sobretudo à ilusão de ótica. Entre os vários livros que já editou contam-se algumas coletâneas de trabalhos como puzzles impossíveis (Impossible Folding Puzzles), livros de colorir paradoxais (You can’t possibly color this!) ou ilusões óticas (Amazing Optical Illusions).