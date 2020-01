(Em atualização)

Primeiro, uma carta enviada às autoridades iraquianas; depois, um desmentido do secretário da Defesa norte-americano. A coligação militar internacional liderada pelos Estados Unidos deverá retirar as tropas do Iraque na sequência do voto do Parlamento iraquiano contra a presença das tropas norte-americanas no território do país, segundo uma carta enviada pelas forças armadas dos EUA às autoridades militares iraquianas divulgada pela imprensa internacional.

Porém, na sequência da divulgação da notícia, o Pentágono veio negar que já haja uma decisão tomada. “Ainda não houve nenhuma decisão de sair o Iraque”, afirmou o secretário da Defesa dos EUA, Mark Esper, em declarações citadas pela imprensa internacional, sublinhando que a carta divulgada é “inconsistente” com a posição atual do governo norte-americano”.

BREAKING: The US military sends a letter to the Iraqi military announcing the “onward movement” of US troops “in due deference to the sovereignty of Iraq & as requested by the Iraqi Parliament & the Iraqi PM”. It’s a withdrawal. pic.twitter.com/tQHSsHTtez — Liz Sly (@LizSly) January 6, 2020

“Estamos a reposicionar as forças em toda a região”, confirmou Esper. “Não consigo falar-vos da veracidade dessa carta e posso dizer-vos o que li. Essa carta é inconsistente com a nossa posição atual”, afirmou o governante, sublinhando que leu a carta apenas uma vez.

Contudo, a missiva divulgada é clara. “Respeitamos a vossa decisão soberana a ordenar a nossa saída”, lê-se na carta divulgada pelas agências internacionais. “Em respeito pela soberania da República do Iraque, e como pedido pelo Parlamento e pelo primeiro-ministro, a coligação irá reposicionar as suas forças (…) para assegurar que a saída do Iraque é levada a cabo de maneira segura e efetiva”, continua a missiva citada pela AFP.

Os Estados Unidos tinham até agora 5.200 militares no Iraque. Na semana passada, o país anunciou o envio de perto de 3.500 militares para a região, na sequência da escalada de tensão entre os EUA e o Irão devido à morte do general Qassem Soleimani, líder militar iraniano. Os EUA mataram Soleimani num ataque aéreo em retaliação contra ataques de uma milícia apoiada pelo Irão contra posições norte-americanas no Iraque e na Síria.

De acordo com a imprensa internacional presente em Bagdade, na noite desta segunda-feira já foi possível ouvir helicópteros norte-americanos em movimentações, não havendo ainda certezas sobre se estarão ou não relacionadas com a retirada dos militares da coligação internacional do território iraquiano. De facto, na carta — que pode ser lida na íntegra aqui —, assinada pelo comandante das tropas americanas no Iraque, William H. Seely, lê-se que durante o período da saída das tropas da coligação do Iraque “haverá um aumento do tráfego de helicópteros dentro e à volta da zona internacional de Bagdade”.