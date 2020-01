O Ministério da Saúde prolongou a decisão de reduzir em 3% o valor pago a empresas e entidades convencionadas pela hemodiálise realizada a doentes do Serviço Nacional de Saúde, uma decisão já publicada em Diário da República.

O despacho da secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, foi publicado em 2 de janeiro indica que os preços da hemodiálise convencional vão continuar a ter uma redução de 3% durante este ano. Caso a despesa anual do SNS com tratamentos de diálise ultrapasse os 230 milhões de euros, a redução de preços passa a ser de 3,5%.

Essa redução é processada até ao final do primeiro trimestre de 2021, uma vez apurado o montante da faturação anual, mediante a apresentação de documento fiscalmente aceite, define o diploma.

Na sequência de um processo negocial prévio com as entidades representativas do setor, foi publicado um despacho em abril de 2017 que determinou a prática de uma redução de preços de 3% ou, em caso de faturação global superior a 230 milhões de euros, de 3,5%.

“Com efeito, mantendo-se o propósito de garantia da sustentabilidade e verificando-se o crescimento consistente da despesa neste setor, decorrente, principalmente, da melhoria do acesso dos utentes aos cuidados de saúde que se acentuará, previsivelmente, em função do acréscimo das necessidades, importa proferir despacho destinado a salvaguardar que a contribuição das entidades deste setor se mantém, alargando a vigência da aplicação da redução anteriormente prevista, por mais um ano, seguindo um critério de estabilidade”, refere o atual despacho.

O despacho determina também novas negociações com as empresas representativas do setor da diálise para projetar e delinear um modelo de financiamento que garanta a sustentabilidade financeira do SNS, que permita um acordo para vigorar entre 2021 e 2023.

Segundo o diploma, a hemodiálise convencional pode ser realizada no domicílio e inclui as transfusões de sangue. Com vista ao ajustamento dos custos gerados pelo setor convencionado, um despacho de agosto de 2011 procedeu a uma revisão dos preços praticados e introduziu a hemodiálise domiciliária “para maior conforto do cidadão e fazer aplicar as mesmas regras aos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde”.