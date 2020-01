(Artigo em atualização)

Cerca de 8.350 empresas pediram ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) apoio financeiro à conversão de 42.700 contratos de trabalho a termo em contratos sem termo, revelou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no Parlamento. O prazo para as candidaturas ao Converte+ termina esta segunda-feira.

Segundo a ministra, “cerca de 44% dos pedidos apresentados pelas empresas correspondem a contratos com duração inferior a um ano”. O Converte+ é um apoio financeiro equivalente a quatro vezes a remuneração base mensal inscrita no contrato sem termo, mas até um limite de sete vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS) — 3.050 euros. Podem candidatar-se empresas que celebraram contratos a prazo até 19 de setembro.

Ana Mendes Godinho está esta segunda-feira no Parlamento a apresentar as medidas do Orçamento do Estado para a Segurança Social, numa audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho e Segurança Social​.

Atrasos nas pensões? Tempos estão a diminuir mas “ainda não nos satisfaz”

A primeira pergunta veio do PSD, com a deputada Clara Marques Mendes a colocar em cima da mesa o problema dos atrasos nas atribuições das pensões. Segundo Ana Mendes Godinho, no que toca às pensões de velhice que estavam à espera há mais de 90 dias houve uma redução de 50%. No caso das pensões por invalidez a redução foi de 63% e 72% nas de sobrevivência. “Ainda não nos satisfaz, ainda temos de resolver as pendências que temos”, disse Ana Mendes Godinho.

Ao todo, houve um aumento de 30% no número de novas pensões atribuídas em 2019. “Está a ser feito um esforço. Foi necessário recompor os recursos humanos no próprio Instituto da Segurança Social. São processos que demoram algum tempo, que estamos a tentar concluir”, garantiu a ministra, acrescentado que o Governo pretende uma tramitação automática dos pedidos de pensões à medida que o historial contributivo de cada trabalhador estiver disponível no sistema.

Ana Mendes Godinho revelou ainda que os prazos para a atribuição de pensões de velhice diminuíram, em média, de 166 dias para 139 em 2019 (de 201 para 122 no caso das pensões de invalidez e 107 de para 82 dias nas pensões de sobrevivência).

“A capacidade de conclusão dos processos é 20% superior ao ritmo de processos que estão a entrar”, refere Ana Mendes Godinho. “A previsão que temos é de regularização da situação ao longo de 2020”, acrescentou, frisando a aplicação de “medidas a nível tecnológico do sistema, mas também uma antecipação do reforço de digitalização de dados” para agilizar a atribuição de pensões.

Foram ainda atribuídas a alguns pensionistas “em situações mais críticas”, durante o ano de 2019, 14.300 pensões provisórias. Em junho, a lei mudou no sentido de agilizar a atribuição de pensões para responder aos atrasos na atribuição de pensões.