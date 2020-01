A Kohler, uma empresa norte-americana de produtos sanitários, apresentou uma cabeça de chuveiro que tem uma coluna inteligente embutida. O aparelho utiliza a tecnologia da Alexa, a assistente digital da Amazon, que permite ao utilizador ouvir música e fazer perguntas ao chuveiro enquanto toma banho.

O novo produto da Kohler foi apresentado no âmbito da edição de 2020 da CES, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo que começa esta terça-feira em Las Vegas, nos EUA. Como conta o The Verge, além de opções específicas — como pedir para o assistente digital encomendar mais shampoo — para algumas regiões onde funciona a Alexa (Portugal ainda não está incluído), o utilizador pode retirar a coluna do chuveiro e utilizá-la como aparelho portátil.

A coluna liga-se à cabeça do chuveiro através de magnetismo e, se não quiser um chuveiro que fale consigo, há também uma versão mais barata que permite apenas ligar outros aparelhos por bluetooth. Todos os componentes são à prova de água e, para evitar cabos elétricos no banho, o acessório da coluna é carregado exteriormente. Ao todo, tem autonomia de bateria até sete horas na versão só de coluna bluetooth, e até cinco horas na versão que tem também o assistente digital incluído.

Além desta cabeça de chuveiro com a Alexa incluída, a Kohler tem também outros produtos com esta tecnologia, como um tampo de retrete inteligente (que tem outras funcionalidades, como aquecimento) e um espelho. A cabeça de chuveiro deve ser lançada no mercado “no final de 2020”.