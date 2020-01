Uma receita “omitida” e “falta de transparência” sobre esse e outros números. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) fez uma análise à proposta de Orçamento do Estado para 2020 que critica o ministério de Mário Centeno pela “omissão” de informação importante numa fase em que o parlamento inicia o debate da proposta orçamental para 2020.

Os técnicos do parlamento refizeram as contas a medidas de política antiga e nova e somaram 255 milhões de euros à receita total de 2020, por isso o excedente anunciado pro Mário Centeno deverá afinal ser maior dos que os 533 milhões de euros, que correspondem a 0,2% do Produto Interno Bruto. A UTAO continua com dúvidas sobre as novas medidas com impacto orçamental em 2020 e sublinha que “a omissão” da sua classificação por parte do Ministério das Finanças causa “estranheza”. Entre eles estão a despesa na saúde, os investimentos estruturantes em vários setores, bem como novas contribuições especiais, como a criada sobre os dispositivos médicos.

A diferença detetada está toda do lado da receita e resulta na sua maior parte do efeito de transferência de impactos para este ano de medidas já tomadas, e que representa 245 milhões de euros. É um valor que acrescenta uma décima do PIB à meda do excedente orçamental que sobe assim para 0,3%.

Uma das divergências assumidas face aos critérios do Ministério das Finanças é a omissão para efeitos de cálculo da receita do Estado que resultam das medidas antigas de valorização de remuneração dos funcionários públicos. “Remunerações mais elevadas (em 645 milhões de euros) naturalmente farão entrar na conta das administrações públicas um fluxo adicional de IRS, contribuições patronais e dos trabalhadores para a Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentações”. No entanto, do lado da receita, as colunas recebidas do Ministério das Finanças não mencionaram qualquer valor relacionado com valorizações remuneratórias”.

Os técnicos do Parlamento tentaram obter mais esclarecimentos sobre o impacto destas medidas nas previsões para 2020 e até dão o “benefício da dúvida” de que foram orçamentadas corretamente em contabilidade nacional. Neste pressuposto, a “UTAO tem de concluir salvo melhor opinião que elas estão inscritas no cenário de políticas invariantes, mas integradas no conjunto de medidas antigas com efeitos permanentes. Apesar de acrescentar, a UTAO não consegue esclarecer em que rubricas dos classificadores económicos elas estão inscritas”. E refere a existência de “limitações operacionais e falta de informação”.

Apesar dessa receita não detalhada que pode reforçar o saldo deste ano, a UTAO considera no entanto que o contributo para a consolidação orçamental das novas medidas de política é negativo pela primeira vez nos últimos cinco anos, ou seja, com os socialistas no poder. O contributo para o agravamento do saldo é de 121 milhões de euros, o que “não deixa de ser interessante, tanto mais por sucederem no ano em que se prevê a chegada” ao objetivo de excedente