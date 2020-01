Três pessoas foram detidas, pela Polícia Judiciária esta segunda-feira, por suspeita de roubo e homicídio de um jovem de 24 anos, filho de um ex-inspetor da PJ de Aveiro, que foi esfaqueado junto à Faculdade de Ciências, no Campo Grande, em Lisboa, em finais de dezembro.

De acordo com a TVI24, que avança com a notícia, os suspeitos são “de origem guineense, das zonas de Queluz e Amadora” e foram detidos numa operação da PJ no concelho de Sintra, juntamente com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. Ao que o Observador apurou, dois deles serão menores de 18 anos. A PJ confirma as detenções, mas remete outros esclarecimentos para mais tarde.

Os suspeitos terão sido identificados não só graças ao testemunho de outras pessoas que tinha sido assaltadas na mesma zona, pouco tempo antes do crime, mas também através de câmaras de vídeovigilância da estação de metro do Areeiro, refere ainda a TVI24.

O crime ocorreu a 28 de dezembro de 2019. Os assaltantes, que serão agora presentes a juiz, terão abordado o jovem quando este se dirigia ao seu carro, que estava estacionado perto da Faculdade de Ciências, numa zona pouco iluminada, após um jantar num restaurante de fast-food no Campo Grande.

A vítima terá resistido ao assalto e foi esfaqueada várias vezes. O jovem, finalista no curso de Engenharia Informática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no local.

Na sequência da morte deste jovem e dos vários assaltos que têm ocorrido na zona do Campus da Cidade Universitária, 12 associações de estudantes universitários pediram um maior investimento em policiamento e iluminação.