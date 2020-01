O Presidente iraniano Hassan Rohani alertou esta segunda-feira os Estados Unidos para “jamais ameaçarem a nação iraniana”, em resposta às declarações do seu homólogo norte-americano Donald Trump, que no sábado ameaçou atingir 52 alvos iranianos.

“Aqueles que fazem referência ao número 52 deveriam igualmente lembrar-se no número 290. #IR655”, escreveu Rohani através da rede social Twitter, numa referência ao voo Airbus da Iranian Air 655, abatido em julho de 1988 por um navio norte-americano quando sobrevoava o Golfo Pérsico. 290 pessoas morreram nesse ataque.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655 Never threaten the Iranian nation.

Mais de 30 anos após este incidente, do qual o Irão ainda aguarda desculpas oficiais dos Estados Unidos, a memória coletiva do país continua a recordar este grave incidente, tal como nos EUA ainda permanece presente a tomada de reféns na sua embaixada em Teerão em 1979, com 52 diplomatas e funcionários mantidos sob detenção durante 444 dias.

No sábado, Trump advertiu Teerão que os Estados Unidos identificaram 52 locais no Irão e que serão atingidos “muito rapidamente e muito duramente” caso a República Islâmica decida atacar pessoal militar e civil ou objetivos norte-americanos.

Alguns destes locais no Irão “são de alto nível e muito importantes para o Irão e para a cultura iraniana”, precisou Trump num tweet. “Os Estados Unidos não querem mais ameaças”, preveniu. Trump sublinhou o valor simbólico deste número ao relacioná-lo com a crise dos reféns em 1979.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020