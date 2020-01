Um sismo de magnitude 5,7 na escala de Richter atingiu esta segunda-feira Porto Rico, sendo o mais forte de uma série de tremores de terra ocorridos neste Estado livre associado aos Estados Unidos, localizado nas Caraíbas, desde a semana passada.

Os sismos começaram a ser sentidos na região sul da ilha na noite de 28 de dezembro, mas com magnitudes entre os 4,7 e 5,1 na escala de Richter, provocando pequenos danos materiais. O tremor desta segunda-feira, que atingiu o sul da ilha, ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Não houve ameaça de tsunami, segundo as autoridades locais.

Em algumas localidades no sul de Porto Rico foi relatada falta de energia elétrica após o tremor, disse Angel Vazquez, diretor de gestão de emergência da cidade costeira de Ponce, à agência de notícias AFP. Até ao momento, nenhum ferido ou danos materiais de vulto foram relatados, embora alguns moradores tenham referido pequenos deslizamentos de terra, que levaram as equipas de socorro a encerrarem temporariamente as estradas ao longo da costa sul de Porto Rico.