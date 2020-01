O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pediu esta segunda-feira que Washington e Teerão se abstenham de “ações irreversíveis”, garantindo usar “todos os contactos ao nível da União Europeia” (UE) para uma redução das tensões no Médio Oriente.

Numa publicação feita na rede social Twitter, Charles Michel indicou ter estado numa conversa telefónica com o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, sobre a situação no Médio Oriente e na Líbia.

“Concordámos com a necessidade de reduzir as tensões na região, que é do interesse de todas as partes”, referiu Charles Michel. E garantiu: “Continuarei a usar todos os contactos ao nível da UE e mais além para convencer as partes a absterem-se de ações irreversíveis”.

