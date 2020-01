Rául de Tomás chegou a ser cobiçado pelo Sporting na temporada de 2018/19, estava no radar do Benfica até antes pelas exibições no Rayo Vallecano por empréstimo do Real Madrid e chegou mesmo à Luz em 2019/20, no epílogo de negociações que, de acordo com a imprensa espanhola, chegaram mesmo a colocar também o nome de Keylor Navas ao barulho (com um salário incomportável para os encarnados, como se percebeu pelo contrato que assinou mais tarde pelo PSG e que entretanto se tornou público através de um leak). Não foi barato mas chegou por 20 milhões, naquela que foi a segunda contratação mais cara de sempre do clube. No entanto, ganhou um efeito boomerang em cerca de seis meses, sem que as águias ficassem a perder em termos de negócio.

De acordo com a SportTV, numa informação que começa também a ser veiculada em Espanha, o avançado estará a caminho do Espanyol, equipa agora treinada pelo ex-central Abelardo que empatou recentemente com o líder Barcelona no dérbi da Catalunha mas que ocupa o último lugar da Liga espanhola. E os valores da saída são ainda mais altos do que os da chegada: 22 milhões de euros pelo passe do jogador formado no Real Madrid.

Apontado como uma espécie de sucessor de João Félix até pela proximidade de anúncios entre ambos (mesmo não havendo muitos pontos de contacto no estilo e forma de jogar), Raúl de Tomás começou bem a pré-temporada, foi titular no início da época mas a dupla com Seferovic nunca chegou a carburar nem quando Rafa estava ainda na equipa antes da longa lesão que o tem afastado dos relvados. Depois, com a recuperação de Chiquinho que também se lesionou por algum tempo frente ao FC Porto e o aparecimento em força de Carlos Vinícius, o espanhol perdeu de vez espaço na Luz, tendo apenas feito dois jogos da Taça da Liga em dezembro.

Ao todo, RDT, como também é conhecido, participou em 1.042 minutos de 17 encontros entre Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Liga dos Campeões e Supertaça, marcando três golos contra Zenit (Liga dos Campeões), Vizela (Taça de Portugal) e V. Setúbal (Taça da Liga), sempre na condição de visitante.

Fica agora por saber se os encarnados estão no mercado à procura de um jogador de características ofensivas que possa fazer companhia a Carlos Vinícius, Seferovic e Jota (além de Chiquinho, que tem jogado algumas vezes como segundo avançado) ou se mantêm as atuais opções à ordem de Bruno Lage. Dyego Sousa, avançado luso-brasileiro que já foi chamado por Fernando Santos à Seleção – e que viajou no domingo para Lisboa – e que joga atualmente na China após ter sido vendido pelo Sp. Braga, foi uma das opções muito faladas em mercados anteriores, ficando por se perceber se esse interesse ainda é uma realidade ou se existem outros alvos preferenciais.

Além do espanhol, também Gedson Fernandes estará de saída da Luz neste mercado de inverno que fez chegar ao Benfica o internacional alemão Weigl, ex-B. Dortmund. Depois de se ter tornado indiscutível com Rui Vitória, o médio foi tendo menos oportunidades com Bruno Lage, cenário que se prolongou na presente temporada onde fez 633 minutos em 13 jogos. O West Ham surge como cenário provável para o jogador formado no Seixal, num cenário de cedência temporária. Fejsa, Samaris e Zivkovic foram outros nomes já falados pela imprensa desportiva como outras possíveis saídas do plantel encarnado já neste mês de janeiro.