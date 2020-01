Artigo em atualização

A pausa devido às férias natalícias trouxe algumas novidades em relação ao julgamento do caso de Alcochete, não só pela linha de questionário da procuradora do Ministério Público (e do advogado do Sporting, que é assistente no processo) mas também pelas respostas deixadas pelo recuperador físico Márcio Sampaio e sobretudo pelo guarda-redes e antigo capitão Rui Patrício, nomeadamente a propósito não só da invasão à Academia, do que se passou durante e depois do jogo com o Marítimo na Madeira e das reuniões em Alvalade na véspera do ataque mas ainda dos encontros (e de desencontros) entre os jogadores e Bruno de Carvalho depois do jogo em Madrid.

Depois destes depoimentos, o Ministério Público chamou esta terça-feira mais dois elementos que estavam em Alcochete no dia 15 de maio de 2018, quando se registou a invasão: Rúben Ribeiro, médio ofensivo que trocara em janeiro desse ano o Rio Ave pelo Sporting, que passou entretanto pelo Al Ain (Emirados Árabes Unidos) depois da rescisão de contrato e que se encontra agora no Gil Vicente, e Jorge Jesus, treinador que saiu de Alvalade após três anos no clube, rumou à Arábia Saudita (Al Hilal) e brilhou no último ano no comando do Flamengo, tendo ganho não só o Campeonato brasileiro mas também a Taça dos Libertadores.

Ambos deviam ser ouvidos por videoconferência, um durante a manhã e a partir de Barcelos, outro à tarde, desde o Rio de Janeiro, mas a sessão teve de ser interrompida assim que começou: Rúben Ribeiro não se ligou ao tribunal, como combinado, e tanto o jogador como o advogado se mantém incontactáveis. Às 14h00 deverão ser retomados os trabalhos com a audição do treinador do Flamengo.

De recordar que, no depoimento que deu logo nessa noite/madrugada à GNR, o técnico, considerado uma das peças importantes do processo, contou as agressões de que foi alvo e admitiu ter pedido ajuda a Fernando Mendes, o antigo líder da claque Juventude Leonina. “Fernando, ajuda, estes gajos estão a bater nos jogadores, ajuda-me”, terá dito. “A gente não veio aqui para bater, só para falar”, respondeu.