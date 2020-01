Se repararmos, até os automóveis mais antigos estão equipados com umas palas para o sol que evitam que a luz nos atinja directamente nos olhos mas, em troca, impedem-nos de ver claramente a estrada. E apesar de estarem ao serviço dos automobilistas há mais de 100 anos, a verdade é que se trata de um longo período de um serviço que deixa um pouco a desejar.

Consciente desta realidade, a Bosch decidiu dar um jeito e conceber um novo tipo de pala, mais moderna e sofisticada, que apresentou ao mundo no CES, ou seja, no Consumer Electronics Show, em Las Vegas. Trata-se de uma pala que nasceu para tapar o sol, sendo opaca, mas que na realidade é… transparente!

A pala, ou melhor, a superfície em causa, é um ecrã de cristais líquidos, que sabe onde estão os olhos do condutor e consegue bloquear especificamente os cristais que impedem a luz de prejudicar a visão, mas não o sol que incide no resto da face. Com isto, o condutor não é afectado pelo sol, mas vê tudo o resto por a pala continuar transparente.

A Bosch apelida esta sua descoberta de Virtual Visor, restando agora saber quando é que a empresa o considera suficientemente desenvolvido para equipar de série alguns modelos. Além disso, importa saber quais serão as marcas que estão dispostas a pagar para serem as primeiras a propor este sistema aos seus clientes.