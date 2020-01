Em atualização

O Irão lançou dezenas de mísseis a bases dos EUA no Iraque, avança a televisão iraniana, como cita a ABC News. Um representante do governo norte-americano confirmou os ataques ao canal.

“Esta manhã, corajosos combatentes da Força Aérea do IRGC lançaram uma operação bem-sucedida chamada Operação Mártir Soleimani, com o código ‘Oh Zahra’ ao disparar dezenas de mísseis terra-terra sobre a base das forças terroristas e invasoras dos EUA”, avançou a agência estatal de notícias estatal ISNA.

Depois do ataque, Saeed Jalili, o principal negociador nuclear do Irão, que também é representante do líder iraniano, publicou no Twitter uma imagem da bandeira do Irão.

O secretário da defesa adjunto dos EUA e o Pentágono já confirmaram também o ataque feito com 12 misseis balísticos de curto alcance a “2 ou 3 bases”, ainda sem notícias de danos ou feridos.

Aproximadamente às 17h30 [de Washington D.C.], de 7 de janeiro, o Irão lançou doze mísseis balísticos contra o exército dos EUA e as forças da coligação no Iraque. É claro que estes mísseis foram lançados do Irão e tinham como alvo duas bases norte-americanas no Iraque que tinham militares norte-americanos e membros da coligação”, disse em comunicado o secretário adjunto para relações públicas da Defesa dos EUA Jonathan Hoffman.

As instalações atacadas foram Irbil, no norte do Iraque, e a Base Aérea de Al Asad, no noroeste do Iraque, disse a mesma fonte norte-americana.

No Twitter, estão a surgir vários vídeos dos mísseis lançados às bases no Iraque.

URGENTE: Agencia de noticias Fars de #Irán publica fotos del ataque de Irán a la base #AlAssad, asegura que fueron 6 misiles los que fueron disparados. La base esta localizada en la provincia de #Anbar en el oeste de #Iraq. pic.twitter.com/LRaOoHms32 — Galo Arellano (@Galoecuador) January 8, 2020

Como conta a CNN, o presidente dos EUA, Donald Trump, foi informado sobre os ataques com mísseis numa base aérea onde as tropas dos EUA estão alojadas no Iraque, disse a porta-voz do executivo. “Estamos cientes dos relatos de ataques às instalações dos EUA no Iraque. O presidente foi informado e está a monitorizar a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional”, disse Stephanie Grisham, secretária de imprensa da Casa Branca.

O ataque acontece dias depois do assassinato por drone ao general iraniano Qassem Soleimani e da promessa do Irão de atos de retaliação. E no mesmo dia em que fora conhecidas ameaças do presidente americano ao património cultural do país que estaria entre os alvos a atacar pelos Estados Unidos. Trump recuou entretanto, afirmando que ia cumprir a lei. Mas voltou a dizer que o país ia sofrer se fizesse o que não devia.

Mark Esper, secretário da defesa dos EUA, afirmou esta terça-feira que o país estava pronto para retaliar qualquer ofensiva do Irão.

“Terceiro, para os nossos parceiros e aliados e para o regime do Irão, gostaria de dizer que não estamos a procurar iniciar uma guerra com o Irão. Mas estamos preparados para terminar uma”, disse Esper.

Esta terça-feira foi o cortejo fúnebre do general iraniano Qassem Soleimani, em Kerman. Devido à grande afluência, e a uma debandada, morrerem pelo menos 56 pessoas avançou a agência de notícias local.

“Infelizmente foi o resultado de uma debandada, alguns dos nossos compatriotas ficaram feridos e outros morreram durante a procissão funerária”, explicou já, por telefone e à televisão estatal do Irão, o responsável pelos serviços de emergência médica do país, Pirhossein Koulivand.