Lady Gaga conta a Oprah: "Fui repetidamente violada quando tinha 19 anos"

Lady Gaga sofreu de stress pós-traumático após ter sido “repetidamente” violada aos 19 anos de idade por alguém que conhecia. A cantora fez esta revelação numa entrevista à apresentadora Oprah Winfrey no domingo, onde falou da sua vida e carreira, focando o seu discurso na luta contra as próprias doenças mentais e nas implicações que estas têm na sua vida.

“Fui repetidamente violada quando tinha 19 anos e também desenvolvi PTSD [transtorno de stress pós-traumático] como resultado de ter sido violada e de não ter processado o trauma”, lamentou.

A cantora norte-americana explicou ainda que nunca foi ajudada a lidar com o problema. “Não tive ninguém. De um momento para o outro tornei-me numa estrela. Estava a viajar pelo mundo e a ir de um quarto de hotel para uma garagem, uma limusine e depois para um palco. Nunca lidei com isto”, confessou a cantora agora com 33 anos.

“De repente, comecei a sentir uma incrível e intensa dor em todo o corpo, que era igual ao mal estar que senti após ter sido violada”, referindo-se à fibromialgia de que sofre.

“A saúde mental é uma condição médica e deve ser tratada como tal. Não deve ser ignorada”, defendeu ainda a cantora, que garante que vai colocar a “vergonha dentro de uma caixa” e partilhar as suas experiências de vida com o mundo para o tornar num “melhor sítio”.

Após a entrevista, Oprah partilhou um vídeo na sua conta de Instagram no qual agradece de forma emotiva à cantora por ter sido tão honesta e real.