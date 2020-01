O Museu da Marioneta, em Lisboa, vai receber uma exposição dedicada a Tim Burton, com marionetas, desenhos originais e adereços usados em três filmes de animação do realizador norte-americano. Organizada no âmbito dos 20 anos da Monstra — Festival de Animação de Lisboa, a mostra será inaugurada no dia 5 de fevereiro, às 18h, e estará patente em Santos até 29 de março.

Intitulada O Mundo Animado de Tim Burton, a exposição irá apresentar marionetas e desenhos originais dos filmes stop motion de Tim Burton, armaduras, maquetas, adereços, esboços e pesquisas gráficas dos filmes “Marte Ataca!” (1996), “A Noiva Cadáver” (2005) e “Frankenweenie” (2012). “O público português poderá encontrar elementos invulgares e intrigantes que fizeram parte do processo de produção de Burton, conhecido pelos seus universos fantásticos e góticos que se cruzam com o seu imaginário infantil”, refere um comunicado emitido esta terça-feira pelo Monstra.

“Estamos a mostrar trabalhos de um dos mais geniais realizadores de sempre, que iniciou a sua atividade ainda enquanto estudante de animação e que tem no sangue o ‘bichinho’ da animação tal como nós. O trabalho das marionetas é fabuloso!”, disse Fernando Galrito, diretor artístico do Festival de Animação de Lisboa, citado na mesma nota. “Cada marioneta é uma obra de relojoaria. Vamos poder ver os mecanismos interiores das cabeças e dos corpos e perceber que, por debaixo de cada imagem que vemos no ecrã, há uma estrutura de uma grande complexidade, que permite aos animadores dar as mais complexas expressões e movimentos a cada ‘ator’.”

A edição deste ano da Monstra irá decorrer entre os dias 18 e 20 de março. A primeira edição do festival aconteceu a 26 de maio de 2000, no Teatro Taborda, em Lisboa.