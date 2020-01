"Não é fumo, é Bloco de Esquerda". A resposta de Nuno Melo ao BE, que ligou os fogos da Austrália ao capitalismo

O eurodeputado do CDS satirizou a imagem polémica publicada pelo BE nas redes sociais sobre os incêndios na Austrália e o capitalismo. No Twitter, respondeu com uma imagem de alguém a fumar um charro.