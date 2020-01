Nem sempre a evolução estética dos veículos é apenas ditada por motivos racionais, relacionados com o conforto, eficiência aerodinâmica e desempenho. Por vezes são apenas diferentes, mais marcantes e com mais personalidade. E o jovem brasileiro Arthur Martins Maciel é um designer capaz de pensar out of the box, sendo a moto que concebeu prova disso mesmo.

Denominado Polestar SLR Concept, o veículo de duas rodas concebido pelo designer distingue-se facilmente de todos os outros. Estreita e compacta, à moto eléctrica não lhe falta espaço para alojar o motor e as baterias, mas a opção do estilo foi nitidamente favorecer o minimalismo, mesmo se à custa de algumas concessões ao conforto.

Prova disso é o assento, reduzido ao mínimo e de aspecto pouco (ou nada) convidativo em matéria de conforto. Para não lhe ficar atrás, o guiador foi também reduzido ao mínimo, apenas com as necessárias manetes e um pequeno ecrã colocado de um dos lados. Os apoios de pés deverão “sair” da lateral traseira, onde se escondem quando não estão em uso.

Os pneus de “cross” não fazem muito sentido neste tipo de moto, mas mesmo com estas pequenas incongruências, a moto é de tal forma diferente que, caso passe à produção em série, não lhe deverão faltar interessados.