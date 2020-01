A Polícia Judiciária (PJ) deteve um sem-abrigo suspeito de roubar e de agredir violentamente até à morte outro homem em 7 de dezembro de 2019, no Porto, informou esta segunda-feira fonte policial.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ afirma que o detido, de 41 anos, é um sem-abrigo que vai ainda ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.

Segundo a polícia, vítima e detido tinham em comum o facto de serem cidadãos estrangeiros e “ambos consumidores de estupefacientes”, que se haviam conhecido nesse mesmo dia e que se dirigiam para a zona do Bairro de Francos, no Porto, “para comprarem cocaína”. Neste contexto, o arguido “terá decidido roubar e agredir violentamente a vítima, provocando-lhe a morte”, acrescenta a PJ, no seu comunicado.