A fotografia pode muito bem ser considerada uma selfie de ano novo. Na última segunda-feira, Rihanna partilhou uma imagem sua no Instagram, em contexto informal, sem maquilhagem e com a legenda “a primeira selfie de 2020″. Vislumbrar uma celebridade com a escala da cantora ao natural é de tal forma raro que a resposta dos seguidores foi massiva — em três horas, a fotografia de Rihanna chegava aos 3 milhões de likes.

Menos de 24 horas depois, o número já ultrapassou os 4,5 milhões de likes. Os comentários são aos milhares, com os votos de Feliz Ano Novo de vários utilizadores desta rede social, mas também com inúmeros elogios à beleza natural da cantora de 31 anos que, em 2017, fundou a sua própria marca de maquilhagem, a Fenty Beauty.

“Deixa-me rebentar a tua borbulha”, comentou um utilizador. A provocação mereceu uma resposta da própria Rihanna — “Deixa-a brilhar, por favor”.