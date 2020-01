A circulação do Metropolitano de Lisboa na Linha Vermelha está interrompida entre as estações Alameda e S. Sebastião desde as 09:39 de hoje, devido a uma avaria na sinalização, disse à agência Lusa fonte da empresa.

De acordo com a informação disponível no sítio da Internet do Metro de Lisboa, às 10:13 não era possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada.

A Linha Vermelha do Metro liga as estações de S. Sebastião e do Aeroporto.