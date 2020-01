Pelo menos uma pessoa morreu e quatro outras ficaram feridas na sequência de um tiroteio esta manhã na cidade de Ottawa, no Canadá.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB

A informação está a ser avança no Twitter pela polícia local que esclarece que a situação já se encontra resolvida, mas testemunhos da repórter do site noticioso canadiano Global News, Amanda Connolly, dão conta de um morto e quatro feridos. O atirador continua a monte.

Police now confirming one person dead and three others taken to hospital with serious injuries.

Police still seeking the shooter though say this is *not* considered an active shooter situation.

— Amanda Connolly (@amandacconn) January 8, 2020