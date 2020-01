Uma criança foi encontrada morta no trem de aterragem de um avião da Air France, em Paris, que voltava da Costa do Marfim.

A informação foi avançada pela companhia aérea, que fez referência à descoberta de um “passageiro clandestino descoberto no poço de um trem de aterragem da aeronoave voo AF703 de Abidjan (ABJ) para Paris-Charles de Gaulle”, através do Twitter.

Air France confirme que le corps sans vie d’un passager clandestin a été découvert dans le puits du train d’atterrissage de l’appareil effectuant le vol AF703 reliant Abidjan (ABJ) à Paris-Charles de Gaulle le 7 janvier 2020 1/2 — Air France FR (@AirFranceFR) January 8, 2020

Numa segunda mensagem, a Air France “expressa a sua compaixão e deplora esta tragédia humana”e garante que está a decorrer uma investigação para tentar apurar os factos. A companhia solicitou um relatório ao gerente do aeroporto de Abidjan, de onde partiu o avião em causa.

Segundo o Le Parisien, o avião descolou da Costa do Marfim na terça-feira à noite e aterrou pouco depois das 6 da manhã desta quarta-feira em Paris (5 horas em Lisboa). De acordo com fontes do mesmo jornal, o corpo foi descoberto cerca 40 minutos após a aterragem.

Esta não é, contudo, a primeira ocorrência deste género. Nos últimos anos, vários passageiros clandestinos foram encontrados congelados até à morte ou esmagados em bunkers de trens de aterragem.