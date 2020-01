O timing dos duques de Sussex para anunciar a mudança estrutural dentro da família real britânica está a ser motivo de comentário nas redes sociais. Poucas horas depois de, no Médio Oriente, o Irão ter disparado mísseis contra uma base militar iraquiana com presença norte-americana, dois membros sénior da realeza britânica decidiram oficializar um afastamento da monarquia. Foi a semente para este meme:

World war 3 about to kick off…

Harry & Meghan:#Megxit pic.twitter.com/i4r6XnFaih — Dan Poore (@DanPoore3) January 8, 2020

O assunto fez renascer nas redes sociais uma hashtag que já tem vindo à tona noutras ocasiões, nomeadamente quando a tensão entre a duquesa de Sussex e os meios de comunicação social se adensa. #Megxit está a dominar o Twitter e há quem elogie o criador do termo inspirado no Brexit.

Poucas semanas depois da estreia da terceira temporada de “The Crown”, a série da Netflix que relata a história da família real britânica, os internautas já adivinham o conteúdo de uma possível temporada 9 — precisamente a saída dos duques de Sussex do Reino Unido para a América do Norte. Quem interpretará Harry? Rupert Grint, apostam os internautas.

Season 9 of The Crown will be banging when Prince Harry, played by Rupert Grint, becomes an eco-warrior and quits the Royal Family#Megxit pic.twitter.com/gs2KuPhbxa — Captain Awesome (@Capn__Awesome) January 8, 2020

Uma das mensagens deixadas no comunicado oficial dos duques de Sussex e que mais interrogações tem levado é a intenção de o casal se tornar “financeiramente independente” da coroa britânica. Qual o trabalho de Harry? Será que Meghan Markle vai voltar a ser atriz? E como é que tudo isso poderia ser possível?

How's Harry going to get a real job without a last name though? #Megxit pic.twitter.com/wx84j2xmxF — Jeremy Dickey (@JeremyDDickey) January 8, 2020

*public* The Royal Family cost the taxpayer millions every year! Chop off their heads! *Meghan and Harry* we want to ditch royalty and be financially independent *public* how dare they #Megxit #MeghanMarkle #HarryandMeghan — Lucy Davidson (@Lucy_Davidson97) January 8, 2020

Nem toda a gente acredita que a mudança dos duques de Sussex para a América do Norte é uma decisão do casal. Alguns internautas sugerem que é a própria família britânica a promover a saída de Harry e de Meghan Markle para o outro lado do oceano, diluindo assim os conflitos entre a comunicação social e a realeza que a ex-atriz norte-americana tem protagonizado.

If I ever become a father and had a son that didn’t fit in to the family I’d want the power to exile him to another country kinda like Prince Charles just did. #megxit pic.twitter.com/jQhcGYS5Io — SpartanWire (@SpartanWire) January 8, 2020

Foolish to believe this would actually be their choice – which is the narrative this message goes by. The 6 week break was not a vacation. They are slowly but surely being removed from the RF. #megxit — Bᴀɴᴀɴᴀ Sᴄʀɪʙʙʟᴇʀ (@BananaScribbler) January 8, 2020

Entretanto, as novidades vindas do Reino Unido têm motivado os mesmos comentários contra Meghan Markle que o príncipe Harry passou os últimos meses a criticar. Piers Morgan, um grande crítico da ex-atriz norte-americano, pintou a duquesa de Sussex como a vilã que levou a bom porto os seus mais maléficos objetivos.

People say I'm too critical of Meghan Markle – but she ditched her family, ditched her Dad, ditched most of her old friends, split Harry from William & has now split him from the Royal Family.

I rest my case. pic.twitter.com/xgKLTt2Y0Z — Piers Morgan (@piersmorgan) January 8, 2020