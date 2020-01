Artigo em atualização

O ex-jogador do Sporting André Pinto já começou a ser ouvido no Tribunal de Monsanto que recebe pelo terceiro dia consecutivo após as férias judiciais uma sessão do julgamento do caso de Alcochete, neste caso a 18.ª, com a audição de mais jogadores e técnicos do Sporting na altura da invasão da Academia.

André Pinto começou por recordar que se encontrava no ginásio quando viu os primeiros agressores. “Parecia uma avalanche”, descreve, detalhando que, logo no balneário, viu tochas e ouviu o alarme de incêndio.

Entraram a dizer: ‘Vamos matar-vos. Não merecem a camisola que vestem’. Procuravam o Acuña e o Battaglia. Agressões? Só vi o Mišić a levar com um cinto na cara porque estava próximo e, no meio da confusão, fiquei no meu lugar”, relata.

Apesar do pedido de Cristian Piccini, italiano que joga hoje no Valencia, para falar apenas no dia 17 e não esta quarta-feira, André Pinto, central que representa agora os sauditas do Al Fateh e que se encontrava em viagem no início da semana, foi chamado ouvido de manhã, ao passo que Mário Monteiro, adjunto que seguiu depois com Jorge Jesus para o Al Hilal e para o Flamengo, prestará depoimento da parte da tarde.

Recorde-se que, logo na segunda-feira, Márcio Sampaio, também ele da equipa técnica de Jorge Jesus, acrescentou um dado novo ao processo quando recordou a frase “Vocês nem sabem o que estava a ser preparado” que Bruno de Carvalho terá dito na reunião em que dispensou os treinadores após a derrota com o Marítimo (e consequente afastamento da Liga dos Campeões da temporada seguinte). Seguiram-se os depoimentos por videoconferência de Rui Patrício e Jorge Jesus, dois dos testemunhos mais aguardados não só por terem sido agredidos no ataque mas também pelo peso que tinham em 2017/18 no futebol profissional e no clube.

De recordar que Mário Monteiro foi um dos elementos agredidos no dia da invasão, neste caso com uma tocha que o atingiu na barriga e que provocou marcas superficiais na zona do abdómen e no pulso esquerdo, como explicou no depoimento prestado na GNR logo nesse dia 15 de maio de 2018. Também aí, o preparador físico (que mais tarde assumiria que ponderou abandonar o futebol e dedicar-se apenas ao ensino) contou que, cá fora, esteve com Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina, que estava de cara descoberta e que disse não se rever naquele tipo de comportamentos porque tinha ido ali falar com jogadores e técnicos.

