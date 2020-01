Dois acidentes que ocorreram esta quarta-feira na Ponte 25 de Abril estão a condicionar a circulação do trânsito no sentido Almada-Lisboa.

Segundo o Correio da Manhã, o primeiro acidente resultou de um despiste ocorrido às 07h16m junto à saída da ponte para Alcântara, em Lisboa. Depois de terem sido acionados os meios de socorro, uma das ambulâncias que se dirigia para essa ocorrência colidiu com quatro veículos, no tabuleiro da ponte. A colisão das seis viaturas provocou cinco feridos ligeiros.

De acordo com o Expresso, este segundo acidente está ainda em fase de resolução, com meios da polícia e dos bombeiros no local.