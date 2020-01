Tessy de Nassau, ex-mulher do duque do Luxemburgo, revelou que foi vítima de assédio sexual quando estava destacada em serviço militar no Kosovo.

A ex-duquesa tinha apenas 18 anos quando ingressou numa missão de paz das Forças Armadas do Luxemburgo e foi alvo de uma tentativa de violação. “Dei um soco no nariz do agressor, o que foi extremamente doloroso para ele. Felizmente, sabia como me defender, mas isso nem sempre acontece”, declarou Tessy de Nassau no programa do YouTube “Unleashed. The Game Changers”, acrescentando que “a violência sexual é muito frequente em situações de guerra”.

De Nassau perdeu o título real em setembro de 2019, quando se divorciou do príncipe Luís de Luxemburgo. O fim união de 11 anos ficou marcado por uma demorada luta em tribunal pela custódia dos filhos da casal, Gabriel e Noah. Tessy garantiu, na mesma entrevista que, apesar de tudo continua a gostar muito do ex-marido, com quem mantém uma relação amigável.