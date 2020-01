Hulk é um dogue de Bordéus que pertence à família do avançado argentino Lionel Messi e tem feito sucesso nas redes sociais. A mais recente foto deste membro da família mostra o cão (gigante) e Ciro Messi, o filho do futebolista, em brincadeiras carinhosas.

Hulk ganhou notoriedade nas redes sociais quando, em janeiro de 2016, Lionel Messi publicou uma fotografia do seu cão ainda em cachorro. Em setembro Hulk fazia honrava o nome que os seus donos lhe deram.

O dogue de Bordéus é um cão de médio/largo porte que pode chegar aos 65 cm de altura e aos 70 quilogramas em peso e que são utilizados como cão de guarda por serem bastante territoriais.

Ainda assim, são conhecidos por serem bastante afetuosos, daí serem considerados bons cães para famílias. Com três filhos (Thiago, Mateo e Ciro), Messi acabou por escolher esta raça. Ciro, o filho mais novo, chegou à família depois de Hulk e parecem já se ter tornado bons amigos.

Nas redes do jogador ou da mulher, é recorrente encontrarem-se fotografias do cão em situações caricatas: quer a jogar futebol com uma das maiores estrelas do desporto, quer a tomar um banho na piscina. Seja como for, o animal parece ter ganho real afeto aos filhos do jogador e são eles quem mais aparece nas memórias partilhadas com os fãs. Tal é a curiosidade pela vida do animal, que este tem já a sua própria página de fãs.