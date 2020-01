Michelle Obama vai lançar uma série documental, de seis episódios, na plataforma de vídeo do Instagram sobre a vida de quatro “caloiros” universitários.

Segundo o The Guardian, o documentário “A Year of Firts” – que será concretizado em parceria com a produtora Attn – segue o primeiro ano de universidade de quatro alunos afrodescendentes, enfatizando as suas dificuldades. Todos os estudantes estão integrados no programa Reach Higher, uma iniciativa da antiga primeira dama dos Estados Unidos que procura melhorar a educação no país.

Esta não é a primeira parceria de produção do casal. Em 2018 Michelle e Obama anunciaram que iriam produzir uma “série documental” sobre a vida na Casa Branca, sob a alçada da Netflix, e ainda narram podcasts da plataforma Spotify.

De acordo com Robert Thompson, especialista em televisão e cultura Pop, “nenhum outro Presidente conseguiu produzir um portfólio deste género, porque não havia disponibilidade de recursos”. Thompson reiterou que os verdadeiros concorrentes dos Obama são “figuras como a Oprah e Martha Stewart, que usaram os programas de televisão como uma base de operações para enviar histórias para revistas”. “Os acordos do casal são consistentes e o seu potencial não tem limites”, rematou.