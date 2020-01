O CES foi o palco escolhido pela Nissan para revelar o seu mais recente protótipo de Intelligent Mobility. Trata-se de um Leaf, parecido a tantos outros, mas sob as roupagens já conhecidas está o novo sistema de tracção integral AWD da marca japonesa, destinado a equipar SUV eléctricos como o Ariya.

Com as dimensões de um Qashqai, o Ariya tem tracção integral (AWD), fruto de possuir dois motores eléctricos, um em cima de cada eixo. Mas o construtor japonês faz questão em optimizar a tracção e o comportamento em qualquer tipo de piso deste seu SUV a bateria, pelo que tratou de conceber um sofisticado sistema 4×4 que denominou e-4ORCE.

O Nissan Ariya, o SUV eléctrico com a dimensão de um Qashqai 6 fotos

Além de garantir que coloca toda a potência no solo, a Nissan faz questão que o seu SUV consiga exibir um comportamento em curva similar às berlinas desportivas e, para cúmulo, em qualquer tipo de piso, mesmo os mais escorregadios. De recordar que entre jipes puros e duros, pick-up e SUV de todos os tamanhos, a Nissan é dos fabricantes com maior experiência em transmissões 4×4. E até em matéria de desportivos com tracção integral, o GT-R é dos melhores cartões de visita que um fabricante poderá exibir.

O novo sistema e-4ORCE foi montado num Nissan Leaf e exibido no CES, com a marca japonesa a confirmar que está a recorrer a este Leaf protótipo, onde instalou os dois motores, para acumular experiência em todo o tipo de condições e atingir a melhor afinação, ainda antes de surgir o Ariya, que será o primeiro a usufruir do sistema AWD.