A nuvem de fumo dos incêndios na Austrália já atravessou o Oceano Pacífico e chegou à Argentina e ao Chile, a mais de 11 mil quilómetros de distância.

A notícia é avançada pela Organização Meteorológica Mundial (WMO), das Nações Unidas, que mostra fotos de satélite onde é possível ver uma mancha de fumo sob o continente sul-americano.

Today, #GOESEast saw more #smoke from the #AustralianBushFires over the southern regions of #SouthAmerica as it makes its way across the #SouthernHemisphere.

More real-time imagery: https://t.co/SSfXaZucxq#Australia #Chile #Argentina #Uruguay #AustralianFires #BushFires #Fires pic.twitter.com/IKx2qctO3Y

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) January 7, 2020