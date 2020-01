Cerca de três horas depois terem sido levados a cabo ataques iranianos com 22 mísseis balísticos a duas bases militares americanas no Iraque, um avião ucraniano despenhou-se no o aeroporto de Teerão, capital do Irão. Fonte oficial da embaixada ucraniana em Teerão recusou uma ligação entre os dois acontecimentos e assegura que uma falha no motor provocou a queda da aeronave.

A autoridade de aviação civil do Irão já está a investigar o acidente. Enquanto as informações — que ainda são escassas — começam a surgir, o Observador reúne tudo o que já se sabe sobre a queda do avião.

O que já se sabe

Avião ucraniano despenhou-se dois minutos depois de ter descolado. O aparelho, um Boeing 737, partiu do aeroporto de Teerão, capital do Irão, às 6h12 desta quarta-feira (hora local), com destino à capital ucraniana de Kiev. De acordo a FlightRadar 24, um site que regista voos mundiais em tempo real, o avião despenhou-se dois minutos depois da descolagem — hora a que foi recebido o último sinal — entre as cidades de Parand e Shahriar.

ADS-B data and aircraft information regarding #PS752. https://t.co/JMpj7igNHt PS752 was operated by a 737-800 (not a MAX) registered UR-PSR. Delivered new to Ukraine International Airlines in 2016. pic.twitter.com/eMhnBtpQP6 — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

Todos os passageiros morreram. No avião, seguiam 176 pessoas: 167 passageiros e nove tripulantes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já confirmou, de acordo com informações preliminares, a morte de todas as pessoas que seguiam no avião.

Onze cidadãos ucranianos entre os mortos. O conselho de segurança da Ucrânia, citado pela Reuters, diz que onze cidadãos ucranianos morreram no acidente — nove deles são tripulantes. Fica por assegurar as restantes nacionalidades. A embaixada ucraniana no Irão está a tentar reunir a lista de passageiros.

JUST IN: Ukraine Security Council says eleven Ukrainian citizens killed in Iran plane crash, including nine crew. Latest: https://t.co/j3LQ0d2vLW pic.twitter.com/DrvI6aJ48j — Reuters (@Reuters) January 8, 2020

Falha no motor terá estado na origem do acidente. De acordo com fonte oficial da embaixada da Ucrânia no Irão, citada pela CNN, a queda do avião está relacionada com uma falha no motor, não com terrorismo. Segundo o FlightRadar 24, o avião foi “entregue novo ao serviço do Ukraine International Airlines em 2016” — o que significa que o aparelho tinha cerca de três anos.

O que falta saber

A relação deste acidente com o ataque do Irão às bases militares dos Estados Unidos. Não há para já informações que liguem este acidente aos ataques iranianos e a embaixada ucraniana no Irão afirma que o desastre aéreo não se trata de terrorismo.

[Siga o liveblog do Observador onde estamos a seguir os desenvolvimentos no Irão]